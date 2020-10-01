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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:الحوثيين يوجهون 3 اتهامات لقتلة الاغبري ويحددون موعد بدء المحاكمة

وجهت النيابة العامة التابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء اليوم الخميس تهمة القتل العمد لـ 5 متهمين بقتل الشاب عبدالله الأغبري، بعد تعذيبه.

النيابة وجهت أيضاً اتهامات تتعلق بتضليل القضاء وإخفاء معلومات، وأدوات الجريمة لثلاثة أشخاص آخرين وقررت عقد أولى جلسات المحاكمة السبت المقبل.

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عاجل:الحوثيين يوجهون 3 اتهامات لقتلة الاغبري ويحددون موعد بدء المحاكمة

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وتعرض الشاب البالغ من العمر (19 عاماً) للتعذيب بطريقة بشعة من قبل خمسة أشخاص حتى الموت في العاصمة صنعاء قبل نحو أسبوعين تقريباً، وفقا للفيديو الذي تداوله اليمنيون خلال الأيام الماضية.

وشهدت العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة للحوثيين مظاهرات للتضامن مع أسرة القتيل، الذي قضى بعد ساعات من التعذيب، في قضية أثارت الرأي العام اليمني عقب انتشار فيديوهات للتعذيب على وسائل التواصل الاجتماعي.