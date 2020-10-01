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صنعاء - ياسمين الخيامي - الامارات والانتقالي يقصمون ظهر الرئيس هادي بضربة موجعة.. ووزير شجاع يكشف تفاصيل خطبرة

شن وزير الثقافة الاسبق هجوم كاسح على الرئيس هادي، وقال ان الامارات وجهت له ضربة قاضية وخطيرة باحتلال جزيرة هامة ومنحها لاسرائيل بمساعدة الانتقالي

وطالب الرويشان من محافظ سقطرى فهد كوين عدم مناشدة الرئيس لأنه لن يتدخل ولن يستطيع فعل شيء.

ووصف الرويشان الرئيس هادي بأنه اسواء من الاحجار لأن تلك الاحدار تتململ في بعض الاحيام .

جاء ذلك في مقال للوزير الرويشان بعنوان " أخطر ما يحدث في سقطرى"



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الامارات والانتقالي يقصمون ظهر الرئيس هادي بضربة موجعة.. ووزير شجاع يكشف تفاصيل خطبرة

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