شكرا لبحثكم عن خبر المركز الوطني لعلاج الأورام حضرموت الوادي والصحراء يدشن فعاليات الشهر الوردي 2020 بسيئون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سيئون / خاص :-

دشن صباح اليوم الخميس المركز الوطني لعلاج الأورام حضرموت الوادي والصحراء ومؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان فرع الوادي والصحراء فعاليات الشهر الوردي "أكتوبر" للتوعية بسرطان الثدي وذلك بقاعة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سيئون ..

وفي تدشين الفعاليات أشار عبدالهادي عبداللاه التميمي الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء أن الجهود التوعية يجب أن تكون على أكبر قدر من التوعية للنساء من سرطان الثدي ..

مشيراً إلى أن اليوم بوجود صرح جامعي تمثل في كلية الطب يمثل رافداً للكادر الصحي وسيصبح غداً لدينا العديد من الدكتورات في مختلف التخصصات وخاصة بعد استكمال المستشفى الأكاديمي والذي سيكون مكان لتنفيذ الطبيق العملي لطلاب كلية الطب ..

مطالباً بضرورة العمل على أنشاء مركز متخصص في البحوث من هذه الأمراض منها السرطان والكلى والقلب والتي أصبحت تمثل أرقاماً كبيرة .

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من جهة أخرى أوضح الدكتور هشام حداد بن سميط مدير المركز الوطني لعلاج الأورام حضرموت الوادي والصحراء أن الاعداد أصبحت كبيرة من مرضى السرطان وخاصة مرضى سرطان الثدي والذي يمكن اكتشافه مبكراً ..

مؤكداً أن المركز ولله الحمد وبفضله لايزال مستمر يقدم خدماته العلاجية للمرضى المترددين عليه من مديريات الوادي والصحراء وباقي المحافظات المجاورة ..

وكان الشيخ صالح بن عبدالله باجرش رئيس مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان فرع الوادي الصحراء قد عبر عن الارقام الكبيرة من مرضى السرطان والتي أصبحت في أرتفاع كبير ..

مشيداً بالجهود الكبيرة تبذلها المؤسسة والمركز الوطني لعلاج الأورام حضرموت الوادي والصحراء في سبيل رفع الوعي وتقديم الخدمات الصحية والدعم المادي والمعنوي ..

فيما أشاد الدكتور فيصل باوزير بكل الجهود التوعية في سبيل رفع الوعي المجتمعي للحد من أنتشار هذا المرضى في أوساط النساء ..

حضر التدشين الدكتور هاني خالد العمودي مدير عام مكتب الصحة والسكان بالوادي والصحراء والدكتور مصطفى باحميد المدير الفني بالمركز الوطني لعلاج الأورام حضرموت الوادي والصحراء ..