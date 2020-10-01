شكرا لبحثكم عن خبر القوات المشتركة تطهر الدريهمي بالكامل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر محلية ان القوات المشتركة في الساحل الغربي تمكنت اليوم الخميس من بسط سيطرتها الكاملة على مدينة الدريهمي جنوبي الحديدة بعد طرد مليشيات الحوثيين نهائيا من مركز المديرية.

وحسب المصادر ان مليشيات الحوثيين نفذت هجوما مباغت فجر اليوم الخميس على مدينة الدريهمي لفك الحصار عن الجيوب المتبيقية من عناصرها المتحصنه بالمدنيين في مركز المديرية ودارت معارك عنيفة مع القوات المشتركة التي تصدت بكل بسالة لخرق المليشيات الانقلابية للهدنة الاممية وكبدت العناصر المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح بالدريهمي وجولة كيلو 16 .

وافادت المصادر بأن القوات المشتركة كسرت الهجوم الحوثي الذي شنته فجر اليوم وتمكنت من دحر عناصر المليشيات المهاجمة وإبادة العشرات منهم خلال تصديها للهجوم ودحر عناصر المليشيات المتبقية في مركز المديرية وانتهى الزحف الحوثي بخروجها من مدينة الدريهمي في الحديدة.

وأكدت مصادر محلية احتراق عدد من منازل المواطنين جراء القصف المدفعي والصاروخي للحوثيين على مديرية الدريهمي، بالإضافة إلى منزل في مديرية حيس، بمحافظة الحديدة.

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وأضافت المصادر أن هجوم القوات المشتركة جاء بعد خرق المليشيا الحوثية للاتفاقية الموقعة بين الطرفين برعاية دولية - تمخض عن إبادة العديد من العناصر الحوثية بعد حرق ستة مواقع بالمدفعية والتي كانوا يتحصنوا بها .

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة كانت مطوقة لمدينة الدريهمي جنوب محافظة الحديدة منذ وقت سابق بعد إيقاف قوات حراس الجمهورية لعملياتها بناء على ضغوطات دولية .

هذا وشهدت مدينة الدريهمي وكيلو 16 معارك عنيفة تم خلالها دك مواقع الحوثيين والذين باتوا اوهن من خيوط العنكبوت بعد تعرض أكثر من ستة آلاف قتيل من عناصرها خلال الثلاثة الأشهر الماضية في إقليم سبأ وخاصة في محافظة مارب .