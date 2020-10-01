شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادة التحالف والعمالقة بالساحل يستقبلون قائد العسكرية الرابعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

الحديدة - الخليج 365

استقبلت قيادة قوات التحالف العربي بالساحل الغربي ممثلة بالعميد / مسعود المزروعي أبو محمد، وقائد ألوية العمالقة العميد/ عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، ووزير الدفاع الأسبق اللواء الركن / هيثم قاسم طاهر، قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن / فضل حسن العمري وقيادات عسكرية أخرى.

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وخلال الإستقبال الذي رحّبَوا فيه باللواء فضل حسن والقيادات العسكرية المرافقة له، جرى التطرق إلى آخر المستجدات على الساحة، وأشادوا بالأدوار البطولية التي تقوم بها المنطقة العسكرية الرابعة في التصدي لمليشيات الحوثي.

وتقدم اللواء فضل حسن بالشكر لقوات التحالف العربي وقوات ألوية العمالقة وقوات أولية المشاة وعموم القوات المشتركة في الساحل الغربي على الجهود الكبيرة التي يبذلونها في قطع ذراع إيران في اليمن المتمثلة بمليشيات الحوثي، وكذلك الجهود المبذولة لتأمين خطوط الملاحة البحرية في المياه الإقليمية والدولية بالبحر الأحمر