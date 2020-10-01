شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز تختتم زياراتها الميدانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

تعز - الخليج 365

اختتمت شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز زياراتها الميدانية للوحدات العسكرية بجبهات القتال المختلفة.



وخلال الزيارات قامت فرق التوجيه المعنوي بالتعاون مع مكتب الأوقاف بزيارة قيادة الألوية والكتائب المنتشرة في مختلف جبهات القتال، والتقت بٲفراد الجيش حيث شاركتهم احتفالاتهم وافراحهم بأعياد الثورة اليمنية، وقدمت لهم التهاني وتلمست أحوالهم ومشاكلهم.

Advertisements

ونفذت الفرق الميدانية برنامجها الذي تضمن المحاضرات الوطنيه والدينية والنفسية التي تحث الجنود على اليقضة والحذر والتحلى بروح معنوية عالية ، كما وزعت عليهم الأعلام الوطنية والملصقات والكتب المتنوعة.

من جهتهم عبر المقاتلين عن شكرهم وامتنانهم لقيادة محورتعز ممثلة بشعبة التوجيه المعنوي على اهتمامها، وحرصها بالنزول إليهم وتلمس همومهم مجددين العهد على الصمود والتصدي لمليشيا الانقلاب، والعمل من أجل تحرير تعز ، وكامل تراب الوطن