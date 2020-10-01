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54 خرقاً حوثياً في مناطق متفرقة جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

54 خرقاً حوثياً في مناطق متفرقة جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

رصدت القوات المشتركة 54 خرقًا للهدنة الأممية ارتكبتها مليشيات الحوثي – الموالية لإيران – في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، في الـ 12 الساعة الماضية.

 

وأفاد مصدر عملياتي، أن وحدة الرصد والمتابعة في القوات المشتركة رصدت الخروقات الحوثية التي بلغ عددها ( 54) خرقًا في الساعات الماضية، في مديرية حيس ومنطقتي الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتا ومركز المدينة ومناطق شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة.

 

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وأشار إلى أن الخروقات شملت أعمال عدائية بحق المدنيين تمثلت بعمليات استهداف وقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

 

وأدان المصدر ما تقوم به مليشيات الحوثي من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية التي ضاعفت من معاناة سكان الحديدة في ظل الهدنة الأممية.

 

ومنذ انطلاق الهدنة الأممية في الحديدة أواخر العام 2018 تواصل مليشيات الحوثي تصعيد عملياتها العسكرية وارتكاب جرائمها بحق المدنيين في ظل صمت وتغاضي أممي مريب.

 

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