مليار و216 مليون ريال جبايات "زكاة" حوثية على حجة في ستة أشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

حجة - الخليج 365

قالت مليشيا الحوثي إنها انتزعت مليارا و216 مليون ريال خلال ستة أشهر من مواطني حجة الأكثر فقرا في اليمن باسم الزكاة.



وجاء في خبر نشره الحوثيون بوكالة سبأ أن نسبة الزيادة عن العام الماضي تصل إلى 54% بنفس الفترة.

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وتعد مديريات حجة أحد أكثر المحافظات اليمنية فقرا، وصورت وكالات دولية حالات مجاعات شديدة في المحافظة منها حالات ماتت تحت أعين العدسات.

وقالت وكالة أسوشيتد برس نهاية 2018 إنها رصدت 20 طفلا يموتون جوعا في مديرية أسلم، وإن " الناس في أسلم يعتمدون بشكل متزايد علي أوراق الشجر، والمعروفة بالعربية باسم أوراق الشمع العربي، (ومحلياً تسمى الحلص، أو الحلقة وهي أوراق عريضة وسميكة تتعاطى غالباً في فترات المجاعات). كان يؤكل فقط في بعض الأحيان ولكن الآن العديد من السكان يأكلونه في كل وجبة. الأمهات يقضين ساعات في قطف الأوراق، ثم يتم غسلها وغليها. والإكثار منها يسبب الإسهال، كما أن المياه المستخدمة في غسلها في كثير من الأحيان تكون ملوثة بالمجاري."

وانهار النظام الغذائي من طفلين في الشهرين يتعرضون في حجة لسوء التغذية إلى 99 طفلا شهريا بحسب تحقيق استقصائي للوكالة ذاتها.

وامتنع برنامج الغذاء العالمي أكثر من مرة توزيع المساعدات بسبب مليشيا الحوثي ونهبت المليشيا أطنان كثيرة منها.