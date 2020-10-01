شكرا لمتابعة خبر عن نجاح صفقة تبادل أسرى بين الشرعية والمجلس الانتقالي على رأسها قائد عسكري بارز في الجيش الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل قائد عسكري بارز في الجيش الوطني اليوم الخميس إلى مدينة شقرة في محافظة أبين مع 32 جنديا تم الافراج عنهم من قبل الانتقالي الجنوبي.

وقال مصدر عسكري أن عملية تبادل أسرى نجحت اليوم الخميس بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين.

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وبحسب المصدر فقد تم الإفراج عن العميد سيف القفيش قائد اللواء 115 و32 جنديا مقابل الإفراج عن 173 أسير من ميليشيا الانتقالي الجنوبي.

وأشار المصدر إلى أن الصفقة تمت برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.