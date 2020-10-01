شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : 6 شبان في مصر يتحرشون بفتاة ويختلوا بها في الشارع ليلاً! (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بمواقع التواصل فيديو صادم لمجموعة من الشبان يضايقون فتاة افريقية ويتحرشون بها خلف “توك توك” في مدينة نصر شرق القاهرة .

وأفادت وسائل إعلام مصرية أنه جرى القبض على مرتكبي واقعة التحرش بالفتاة وعددهم 6 أشخاص.

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وأثارت الواقعة غضباً بين المغرّدين الذين طالبوا بمعاقبة المتحرشين وردعهم عمّا قاموا به .