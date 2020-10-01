شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أمير عماني كان يريد التقاط سيلفي للذكرى فسقط من مسافة 400 متر شاهد السائح تعيس الحظ..(شاهد الصور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

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-----------------------�قي رجل في الثالثة والأربعين من عمره حتفه إثر سقوطه من ارتفاع 100 قدم، ما يعادل نحو 30 مترًا، أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي أعلى شجرة خلالنزهة ترفيهية في متنزه بولاية "أوريجون" الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وتناولت تقارير وسائل إعلام دولية عدة تفاصيل الحادث المأساوي، موضحة أن الضحية "جاسم " توفي بعد سقوطه عن حافة منحدر في المحيط الهادي وهو من أصول عمانية.

كما أشارت التقارير إلى أنه كان في نزهة برفقة شخص آخر آنذاك، وقد توجها ناحية جرف شاهق لالتقاط صور تذكارية. في أعقاب ذلك، تسلق "جاسم" شجرة عند حافة الجرف أملًا في التقاط صورة لا تُنسى، لكن فرع الشجرة الذي كان متكئًا عليه كُسر على نحو مفاجئ وسقط هو من ارتفاع 100 قدم في مياه المحيط الذي يطل عليه الجرف.

وبعد إبلاغ خدمات الطوارئ بشأن الحادث، أطلقت السلطات عملية بحث مكثفة عن الضحية، وجرت الاستعانة بطائرة هليكوبتر تابعة لخفر السواحل الأمريكي.

يذكر أن حادث مصرع ""ستيفن جاستيلوم" وقع بعد ثلاث سنوات على وجه التحديد من وفاة سائح آخر في الحادية والخمسين من عمره في نفس المنطقة، والذي لقي حتفه في سبتمبر لعام 2019، بعد أن اختل توازنه وسقط عن حافة جرف بارتفاع 780 قدمًا إلى المياه، واستغرقت عملية البحث عن جثته 5 أيام وقررت السلطات إيقافها بعد فقدان الأمل في تحديد موقعها، لكن الجثة ظهرت على الشاطئ بعد 10 أيام من الحادث.