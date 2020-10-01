احتراق منزل مواطن في حيس جنوب الحديدة بسبب القصف الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

الحديدة - الخليج 365

احترق منزل مواطن في مدينة حيس جنوب الحديدة إثر استهداف شنته مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، على الأحياء السكنية في المدينة.



وقال مصدر محلي في حيس، إن منزل المواطن (يحيى محمد متيله) الواقع وسط مركز المدينة احترق عقب استهدافه من قبل المليشيات الحوثية بالأسلحة المختلفة.

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وأضاف، أن الحريق ناجم عن اختراق نيران أسلحة الحوثي الرشاشة عيار 14,5 للمنازل وقد تسبب بإحتراق وإتلاف كل ما بداخله من أثاث وأدوات منزلية.

يذكر أن مديرية حيس شهدت يوم الجمعة الماضية جريمة مماثلة، تمثلت باحتراق منزل مواطن في منطقة دار ناجي بنيران مليشيات الحوثي.

وكثفت الميليشيا الحوثية خروقاتها للهدنة الأممية باستهداف القرى والأحياء السكنية جنوب محافظة الحديدة، منذ انطلاق الهدنة الأممية في أواخر العام 2018