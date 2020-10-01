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الجيش الوطني يحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في باقم بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

الجيش الوطني يحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في باقم بصعدة

متابعات_ الخليج 365

أحبطت قوات الجيش الوطني اليوم الخميس، محاولة تسلل نفذتها مجاميع لميليشيا الحوثي الارهابية في مديرية باقم شمال صعدة.

 

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واوضح قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ،ان قوات الجيش الوطني تصدت لمحاولة تسلل قامت بها مجاميع من ميليشيا الحوثي الارهابية على ميسرة التباب السود في جبهة باقم بمحافظة صعدة "..مشيراً الى ان العملية اسفرت عن مصرع ٩ عناصر من ميليشيا الحوثي واصابة اخرون فيما لاذ البقية بالفرار.

 

واشار العميد الباهلي الى أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت عربات محملة بتعزيزات قادمة من مثلث الربوعة كانت متجهه لاسناد المجاميع الحوثية ومقتل واصابة من كان على متنها.

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