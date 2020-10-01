بن عديو: محافظة شبوة ستدخل قريباً عهد الطاقة الغازية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اكد محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، ان المحافظة ستدخل قريباً في عهد الطاقة الغازية التي ستعمل على ايجاد الحلول الجذرية لاشكاليات الكهرباء فيها.



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واشار خلال لقاءه، اليوم، بقيادة المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة وكوادرها الادارية والفنية والهندسية، بحضور نائب مديرها العام علي مقلم، الى المراحل التي تم انجازها من مشروع الطاقة الغازية والتي تقدر قوتها بستين ميجاوات..مستعرضا المعالجات العملية التي اتخذها لتخفيف الضغط على محطة التوليد المركزية بعتق.

واكد المحافظ بن عديو، مواصلة التوسع في مشاريع الكهرباء في مختلف قرى ومديريات المحافظة..لافتا الى اعتماد العديد من مشروعات تحسين بيئة التوليد في المحطة المركزية للكهرباء، والشروع في اعادة تأهيل شبكات نقل الطاقة الداخلية وخطوطها الخارجية.

وشدد محافظ شبوة، ضرورة الحفاظ على العمل المؤسسي في هذه المنشأة الخدمية الهامة، والانضباط في نوبات تشغيل المحطة، ومحاسبة المقصرين في اعمالهم وفي مختلف المستويات الادارية والفنية.