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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد عسكري: محاولات الحوثيين التقدم نحو مأرب "انتحارية" ولن تجني الا الهزيمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020
مأرب - الخليج 365
قال رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى، العميد ركن يحيى أبو عوجاء "إن محاولات المليشيا الحوثية، للتقدم نحو محافظة مأرب منذ أشهر بأنها انتحارية".
وأضاف في تصريح نقله موقع الجيش "سبتمبر نت"، أن الميلشيات المتمردة ولن تجني إلا الهزائم والخسائر في أرواح عناصرها التي تزج بهم عبثاً.
وأشار "أن محاولات المليشيا اليائسة تأتي في إطار محاولتها لوأد الجمهورية التي جاءت بها ثورة الـ26 سبتمبر، التي صنعها الأحرار وسيحافظ عليها أحفاد الأحرار".
وقال أبو عوجاء "إن ذكرى ثورة 26 من سبتمبر تأتي هذا العام وسط محاولات مستميتة ويائسة من أحفاد الإمامة والكهنوت لإعادة إحياء عهدهم، الذي مات دون رجعة، وقد اصطدمت بثبات وبسالة قوات الجيش الوطني ومن يساندها من القبائل والمقاومة".
وأكد رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة لأي توجيهات عليا، تصدرها القيادة العسكرية العليا، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.
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