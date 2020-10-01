وفاة أسير في سجون مليشيات الحوثي كان ينتظر الإفراج عنه ضمن صفقة التبادل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

صنعاء - الخليج 365

توفي أسير من قوات الجيش، في سجون ميلشيات الحوثي في الوقت الذي كانت أسرته تنتظر الافراج عنه خلال الأيام القادمة بعد تضمين اسمه ضمن كشوفات الأسرى الذين من المفترض الإفراج عنهم ضمن اتفاق تبادل الاسرى والمعتقلين.



وقالت مصادر حقوقية "إن الحوثيين أبلغوا أسرة المقدم "عادل محمد كعوات" بوفاة ابنهم في إحدى السجون الحوثية بعد ستة أشهر من أسره في جبهة القتال بمحافظة الجوف".

ووفقا للمصادر فإن اسرة "كعوات" كانت تستعد لاستقباله ضمن الاسرى المزمع الافراج عنهم يوم 15 أكتوبر الجاري".

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وتم أسر المقدم "عادل كعوات" في إحدى جبهات القتال في منطقة "اليتمة" بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، وكان قائداً لكتيبة في لواء الحسم في قوات الجيش الوطني وأصيب في ذات الجبهة.

وسبق أن كشفت وكيل وزارة حقوق الانسان ماجد فضائل، "أن ميلشيات الحوثي قتلت 200 مختطف وأسير، في المناطق الخاضعة لسيطرتها"، وقال "قدمنا لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في جولة مشاورات سويسرا كشفا تفصيليا لـ 158ضحية، تم التحقق من قتلهم تحت التعذيب من قبل الحوثيين حتى نهاية 2019، فيما تبقى الكثير".

وطالب "فضائل"، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط والقيام بواجبه لمنع هذه الانتهاكات الجسيمة في حق المختطفين.

والأحد الماضي، أعلن عن اتفاق الحكومة والحوثيين على تبادل 1081 أسيرا، في ختام رابع اجتماعات اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي بدأ قبل أسبوع في سويسرا