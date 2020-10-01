خلافات بين قيادة المليشيا على قيادة أكبر جامعة أهلية في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

صنعاء - الخليج 365

عجزت ميليشيا الحوثي عن استعادة النظام المالي والإداري الإلكتروني لجامعة العلوم والتكنولوجيا، أكبر جامعة أهلية في اليمن، في ظل خلافات كبيرة بين قيادات الميليشيا على إدارة الجامعة.



وقالت مصادر مطلعة إن القيادي الحوثي "عادل المتوكل" المعين رئيساً للجامعة من قبل الميليشيا، غائب عن مكتبه منذ ثلاثة أسابيع، بحجة أنه في إجازة مرضية.

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وأضافت المصادر أن هناك تكتم شديد على سبب غيابه، فيما تشير المعلومات إلى وجود خلاف كبير بين القيادي الحوثي "صالح الشاعر" المعين حارساً قضائياً على الجامعة، وبين ملاك الجامعة.

وأشار المصدر إلى أنه كانت هناك مفاوضات بين الحارس القضائي وبين ملاك الجامعة، لكنها تعثرت قبل أن تتوقف، وكانت المفاوضات تتجه نحو إطلاق رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان من السجن، مقابل إعادة النظام الإلكتروني وتعيين رئيس جديد محايد للجامعة لا يكون المتوكل ولا الدكتور حميد.

وأكدت المصادر أن الاتفاق لم يتم، وتم التصعيد ببيانات من قبل الملاك بنقل المركز الرئيسي إلى عدن وإلغاء اعتماد صنعاء، مضيفاً أنه "لا جديد حتى الآن".

ولازال الغموض يلف مستقبل آلاف الطلاب المسجلين في كليات الجامعة سواء من الأعوام السابقة، أو العام الحالي، في ظل اختطاف الجامعة من قبل ميليشيا الحوثي التي عجزت حتى الآن عن استعادة النظام المالي والإداري للجامعة.