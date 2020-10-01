شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مشروع الحقيبة المدرسية للأيتام بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 دشن مدير عام مديرية سيئون محمد العامري ،اليوم، مشروع الحقيبة المدرسية للأيتام للعام 2020م الذي تقيمه مؤسسة تاربة التنموية الخيرية بإشراف ادارة التربية والتعليم بمديرية سيئون.

Advertisements وأشاد مدير عام المديرية بمثل هذه الأنشطة النوعية التي تسهم في مساعدة اليتامى لتوفير متطلبات العملية التعليمية.. داعيا كافة المؤسسات الخيرية لتكثيف نشاطها الإنساني في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا. وأوضح المدير التنفيذي لـ مؤسسة تاربة التنموية الخيرية عبدالله بلخم بأن المشروع يستفيد منه 100 من الأيتام بمديرية سيئون.

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