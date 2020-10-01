شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تتسلم مساعدات طبية من مركز الملك سلمان لمجابهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان، شحنة جديدة من المساعدات الطبية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وتأتي هذه المساعدات ضمن جهود المركز المتواصلة في تقديم العون الإغاثي الطبي ورفد قطاع الإمداد الدوائي بالوزارة بالأدوية والمستلزمات الطبية ومحاليل الغسيل الكلوي، وكذلك تقديم شحنات المساعدات الطبية الخاصة بفيروس كورونا لجميع المحافظات.

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