شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطة المحلية بالمهرة تقدم دعماً صحياً للمستشفى الريفي بمديرية حصوين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلم المستشفى الريفي بمديرية حصوين محافظة المهرة ،اليوم، دفعة من الأثاث والمستلزمات الطبية مقدمة من مكتب الصحة والسكان بالمحافظة في إطار مساعي السلطة المحلية لإعادة تشغيل المستشفى واستكمال أعمال الترميم والصيانة فيه.



وأوضح نائب مدير مكتب الصحة بالمديرية محمد سعد قطام ،بأن الدفعة شملت (10) أسرّة تمريض مع توابعها و(2) أجهزة نيبولايزر الخاصة بمعالجة حالات ضيق التنفس والربو بالإضافة الى (2) أجهزة قياس ضغط الدم

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