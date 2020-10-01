صندوق الامم المتحدة يقدم أدوية طبية للطوارئ التوليدية بمستشفيات سيئون وتريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قدمت منظمة CSSW YEMEN كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالطوارئ التوليدية لهيئة مستشفى سيئون ومستشفى تريم العام في اطار مشروع دعم خدمات الصحة الانجابية الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وإشراف فرع مكتب وزارة الصحة والسكان بوادي حضرموت والصحراء .

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و عبر منسق المشروع بمنظمة CSSW الدكتور محمود باجبير عن شكره للجهة الداعمة ومكتب وزارة الصحة بوادي حضرموت على دعمهم المستمر للصحة الإنجابية في المرافق المذكورة..داعياً الجهة المانحة لبذل المزيد من الدعم لاستمرار نشاط المرافق في تعزيز الولادة الآمنة للأم الحامل والتقليل من الوفيات والأمراض بين الأمهات الحوامل والمواليد.

من جانبهم عبرا مدراء مستشفيات سيئون وتريم عن شكرهما للجهة الممولة وكذا المنفذة آملين الاستمرار في تقديم الدعم كونه سيحد بشكل كبير من تفشي الأمراض والأوبئة