- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صندوق الامم المتحدة يقدم أدوية طبية للطوارئ التوليدية بمستشفيات سيئون وتريم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قدمت منظمة CSSW YEMEN كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالطوارئ التوليدية لهيئة مستشفى سيئون ومستشفى تريم العام في اطار مشروع دعم خدمات الصحة الانجابية الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وإشراف فرع مكتب وزارة الصحة والسكان بوادي حضرموت والصحراء .
و عبر منسق المشروع بمنظمة CSSW الدكتور محمود باجبير عن شكره للجهة الداعمة ومكتب وزارة الصحة بوادي حضرموت على دعمهم المستمر للصحة الإنجابية في المرافق المذكورة..داعياً الجهة المانحة لبذل المزيد من الدعم لاستمرار نشاط المرافق في تعزيز الولادة الآمنة للأم الحامل والتقليل من الوفيات والأمراض بين الأمهات الحوامل والمواليد.
من جانبهم عبرا مدراء مستشفيات سيئون وتريم عن شكرهما للجهة الممولة وكذا المنفذة آملين الاستمرار في تقديم الدعم كونه سيحد بشكل كبير من تفشي الأمراض والأوبئة
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق الامم المتحدة يقدم أدوية طبية للطوارئ التوليدية بمستشفيات سيئون وتريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.