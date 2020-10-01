أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس، الموافق 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وهي كالتالي:

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/504166/ قيادي ميداني بجبهة الضالع يكشف لـ"الخليج 365" طبيعة الأوضاع بالجبهات https://www.elyamnelaraby.com/504186/ "المشتركة" تصد هجوما للمليشيا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/504188/ Advertisements مقتل شاب وإصابة طفلة برصاص مسلحين في مدينة تعز https://www.elyamnelaraby.com/504190/ المليشيا تعترف بمصرع 4 من أبرز قادتها (أسماء) https://www.elyamnelaraby.com/504200/ قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/504205/ المليشيا ترتكب 54 خرقا في الحديدة خلال الساعات الماضية https://www.elyamnelaraby.com/504225/ تجدد المواجهات بين الجيش والمليشيا شمال الضالع https://www.elyamnelaraby.com/504230/

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