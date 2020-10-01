تجدد المواجهات بين الجيش والمليشيا شمال الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات تجددت الاشتباكات بين المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى.

Advertisements وأوضحت مصادر عسكرية، بأن "اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة دارت بين الطرفين وتخللها قصف مدفعي متبادل بين عناصر مليشيا الحوثي والقوَّات المشتركة والمقاومة الجنوبية في قطاعات باب غلق وحبيل العِبدي والفاخر شمال غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة". وبينت المصادر، أن "سلاح المدفعية قصف مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيّاً في هِجار وسائلة حطيب وحمام النبيجات شمال غرب قطاع الفاخر في مديرية قعطبة". وتتواصل الاشتباكات بين الجانبين في قطاع باب غلق شمال قعطبة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة

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