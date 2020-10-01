المليشيا ترتكب 54 خرقا في الحديدة خلال الساعات الماضية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات ارتكبت مليشيات الحوثي، 54 خرقًا للهدنة الأممية في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، في الـ 12 الساعة الماضية، حسبما رصدت القوات المشتركة.

Advertisements وذكر مصدر عملياتي، أن وحدة الرصد والمتابعة في القوات المشتركة رصدت الخروقات الحوثية التي بلغ عددها (54) خرقًا في الساعات الماضية، في مديرية حيس ومنطقتي الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتا ومركز المدينة ومناطق شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة. ولفت إلى أن الخروقات شملت أعمالاً عدائية بحق المدنيين تمثلت بعمليات استهداف وقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وأدان المصدر ما تقوم به مليشيات الحوثي من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية التي ضاعفت من معاناة سكان الحديدة في ظل الهدنة الأممية

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