شكرا لبحثكم عن خبر بعد ايام ن توجيه بشان كهرباء عدن رئيس الحكومة السعدي ستتوقف خلال 24ساعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقب توجيه رئيس الوزراء بسداد وجدولة مستحقات شركات الطاقة في محافظات عدن ولحج وأبين لضمان استمرار الخدمة وتخفيف المعاناة على المواطنين محطة السعدي ستوقف عملها خلال 24 ساعة بسبب عدم سداد مديونية المحطة لدى الحكومة. إلا واسيلوووه واسيلوه

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