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الحوثية تقصف بأسلحتها الرشاشة قريتي المشاريح وقروض شمال غرب الضالع

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الضالع - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

الحوثية تقصف بأسلحتها الرشاشة قريتي المشاريح وقروض شمال غرب الضالع

الضالع - الخليج 365

استهدفت المليشيات الحوثية قريتي قروض والمشاريح بوابلٍ من أسلحتها الرشاشة المتوسطة والذي تسبب بنشر الخوف والهلع بين أوساط السُّكّان المحليين الآمنيين في منازلهم.

 

وأفاد مصدر عسكري في كتائب الشهيد مروان العشوي، بأن المليشيات أصابت عدد من المنازل بأضرارٍ مختلفة، كما أصابت عدة عيارات متوسطة مسجد قرية المشاريح وأصيب منزل المواطن علي أحمد الصريحي في قرية قروض.

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وأوضح المصدر أن المليشيات الحوثية تستهدف بأسلحتها الرشاشة كل شيء يتحرك أو أي إضاءة وتستهدف المدنيين بشكلٍ متعمدٍ بعد كل ضربة تتلقاها من القوَّات المُسَلَّحَة الجنوبيَّة المرابطة في هذه الجبهة.

 

 

والجدير ذكره أن المليشيات سبق وأن استهدفت قرى المشاريح والمرياح وقروض في فترات عديدة وما زالت حتى يومنا هذا، حيث إنَّ جبهة المشاريح والمرياح وقروض غرب بلاد حَجْر بن ذي رُعَيْن الحِمْيَري، هي جبهة مفتوحة وذات تضاريس وعرة وتُعدّ من أكثر الجبهات إشتعالاً شمال غرب محافظة الضالع

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