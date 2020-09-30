أزمة خانقة في مادة الغاز بإب وأسعار خيالية في السوق السوداء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

إب - الخليج 365

تشهد مدينة إب "وسط البلاد" ومختلف مديريات المحافظة، أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، في الوقت الذي تتاجر به قيادات مليشيا الحوثي في السوق السوداء بمبالغ خيالية.



وشكا مواطنون في مدينة إب من إنعدام مادة الغاز المنزلي وصعوبة الحصول عليها منذ أكثر من شهرين بشكل غير مسبوق وسط أسعار خيالية في السوق السوداء للحصول على الغاز.

وأكد شهود عيان أن مادة الغاز المنزلي موجودة في الأسواق السوداء وبوفرة كبيرة، فيما تم قطع إسطوانة الغاز المنزلية والتي كانت تصل للمواطنين عبر عقال الحارات.

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وبحسب مصادر متطابقة فإن مواطنون باتوا يجمعون الكراتين لحرقها في المنازل بديلا عن إسطوانات الغاز المعدومة، بعدد من حارات مدينة إب، وبعض المنازل لجأت لأسواق الحطب، للتعويض عن مادة الغاز المنزلي.

ويتهم أبناء محافظة إب قيادات الحوثي بالمتاجرة بمعاناة المواطنين وبيع إسطوانات الغاز بمبالغ كبيرة وباهضة ووصل سعر الإسطوانة الواحدة إلى إحدى عشر ألف ريال في السوق السوداء.

وأفادت مصادر مطلعة أن القيادي "عبدالتواب القياضي" وعدد من مرافقيه والمقربين منه، ممن يتاجرون بمعاناة المواطنين في محافظة إب بمادة الغاز المنزلي، وبالشراكة مع قيادات حوثية بالمحافظة.

وقدم عدد من المواطنين شكاوى بعقال حارات وآخرين من مندوبي الغاز، غير أنهم تعرضوا للحبس أو مصادرة حصة مناطقهم، وسط تلاعب كبير بتوزيع مادة الغاز المنزلي عبر عقال الحارات وبيعها في السوق السوداء.

وأقدم المواطن "حميد الحبيشي" منتصف أغسطس الماضي على حرق جسده بالنار، إحتجاجا على عدم حصوله على إسطوانة غاز، صادره عاقل حارة بني مفضل عنه، واعتدى عليه بعد إحتجاجه على عدم صرف الغاز له، وتوفي بعد أيام من إضرام النار في جسده، غير أن تلك الحالة لم تحرك ضمير لدى الجهات المعنية لتواصل المتاجرة بأقوات المواطنين بصورة فجة وغير مسبوقة.