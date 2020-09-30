مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء إب بنيران القوات الحكومية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

إب - الخليج 365

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب، بنيران قوات الجيش الوطني بعدد من الجبهات.



وقالت مصادر مطلعة إن عدد من مسلحي المليشيا من أبناء محافظة إب، لقوا مصرعهم بجبهات جنوب مأرب والبيضاء وصرواح ونهم والجوف خلال الساعات الماضية.

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مصادر مطلعة أفادت أن من بين صرعى مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب، الصريع أحمد محمد عبادي الغرازي من أبناء مديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب، والصريع غلاب مرشد قايد المبارزي من أبناء مديرية القفر شمال محافظة إب، والصريع عبدالرحمن علي حفظ الله شاوح من أبناء مديرية يريم شمال شرق محافظة إب والصريع محمد علي عبده الجعدي من أبناء مديرية المخادر شمال إب.

وأضافت المصادر أن من بين صرعى المليشيا الحوثية، الصريع صدام سعيد عبده العزب من أبناء مديرية ذي السفال جنوب محافظة إب، والصريع أمين أحمد ثابت القادري من أبناء مديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب.

وقبل أيام قتل عدد من أبناء محافظة إب في جبهات مليشيا الحوثي، من بينهم الصريع أصيل محمد أحمد راشد القعطبي من أبناء مديرية القفر، والصريع عادل مهيوب أحمد السعيدي من أبناء مديرية المشنة، والصريع خالد مصطفى محمد السعدي من أبناء مديرية المشنة، والصريع داوود سليمان حمود التويتي من أبناء مديرية المخادر، والصريع صلاح علي فارع محمد الوجيه من أبناء مديرية ريف إب