شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان" يوجه بإجراء عاجل في المسجدين الحرام والنبوي بشأن الشيخ "صباح الأحمد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، بإجراء عاجل في المسجدين الحرام والنبوي بشأن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وبحسب الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين؛ فإن "الملك سلمان" وجه بإقامة صلاة الميت الغائب على الشيخ صباح الأحمد بالحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء.

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