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عدن - ياسمين التهامي - البركاني يزف بشرى سارة بشأن تنفيذ اتفاق الرياض !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن سايمون سمارت. جرى خلال اللقاء، بحث التطورات الراهنة على الساحة الوطنية وفي مقدمتها الأوضاع العسكرية والاقتصادية والإنسانية التى يعشها أبناء الشعب اليمني جراء انقلاب مليشيات الحوثي، كما تم في اللقاء مناقشة الخطوات الجارية لإستكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض. وأعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره للدور البريطاني الثابت والداعم للشعب اليمني وشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وثمن البركاني، دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية في إنجاز مهمة تنفيذ اتفاق الرياض وحرصهم على انجاحه لما يمثله الاتفاق من اهمية محورية في توحيد كافة الجهود وتسخيرها لمواجهة الانقلاب وتطبيع الاوضاع في المحافظات المحررة. مشيراً الى ان الايام القادمة ستشهد عملية التنفيذ للجانب العسكري والسياسي بشكل كامل. ونوه رئيس مجلس النواب بأهمية الإسراع في تحقيق عملية الإسلام من اجل إيقاف المواجهات العسكرية ومعالجة الجوانب الاقتصادية والمعيشية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني في اطار الحل العادل والشامل وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية. مجددا تأكيد دعم مجلس النواب لجهود المبعوث الأممي للوصول الى تسويه سياسية شاملة وتجاوز كارثة خزان صافر لتفادي المخاطر التي ستنجم عن تلك الكارثه وما ستلحقه من أضرار بيئية واقتصادية على اليمن والإقليم. من جانبه اكد القائم بأعمال السفارة البريطانية موقف بلاده الداعم للشعب اليمني وشرعيته الدستورية ووحدته وأمنه واستقراره، ودعم مساعي وجهود المبعوث الأممي مارتن غرفيث في تحقيق التسوية السياسية الشاملة وإنهاء المعاناه الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني، متمنيا استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض بصوره عاجلة لما يمثله الاتفاق من أهمية كبيرة في انجاز عملية السلام.

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