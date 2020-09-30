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عدن - ياسمين التهامي - ابتكار مذهل لمن يعاني من ضعف البصر .. جهاز يحسن صحة العين في 3 دقائق !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements البرفيسور البريطاني جلين جيفري من معهد "يو سي إل" لطب العيون، من ابتكار جهاز يستطيع تحسين صحة العين خلال 3 دقائق فقط. ووفقا لجيفري، فإن الجهاز المبتكر يعالج مشاكل الشبكية للأشخاص فوق الأربعين إذ يقوم بإعادة تشغيل "الشبكية المسنة" عن طريق دفعات قصيرة من الضوء الأحمر طويل الموجة. وقال جيفري: "دراستنا تظهر أنه من الممكن تحسين الرؤية بشكل كبير لدى المسنين، وذلك باستخدام تعريضات بسيطة وجيزة لأطوال موجات الضوء التي تعيد شحن نظام الطاقة، الذي انخفض في خلايا الشبكية، هذه التكنولوجيا بسيطة وآمنة". وأشار العالم البريطاني إلى أن "النظر إلى الضوء الأحمر طويل الموجة، لمدة 3 دقائق في اليوم، يمكن أن يجدد الشبكية ويحسن البصر بسرعة كبيرة، تكافح تدهور الرؤية"، وقال: "حساسية الشبكية ورؤية الألوان تتقلصان تدريجيا، مع وصول الشخص إلى مرحلة الشيخوخة". ووجد الباحثون سابقا أن الضوء الأحمر يحسن الرؤية لدى الفئران والنحل والذباب، حيث تأتي مستقبلات الضوء في شبكية العين في نوعين، المخاريط التي تكتشف رؤية الألوان، والقضبان التي تعطي رؤية في الضوء الخافت. المصدر: "ديلي ميرور" البريطانيةآ

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