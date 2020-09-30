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عدن - ياسمين التهامي - قائد عسكري جنوبي يعلن: نجحنا في اختراق الحوثي وكسرنا الهجوم على مأرب وقريبا ستتحول الجبال الى نار حمراء باسلحة حديثة !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements رئيس هيئة الاركان للجيش بالحكومة اليمنية السابق الفريق الركن عبدالله سالم النخعي : نجحنا باختراق الحوثيين ووضعناهم بحرب مفتوحة في صحاري المحافظات وقتلاهم واسراهم بالعشرات يوميا. واضاف النخعي على صففحته بتويتر وهو قيادي جنوبي من أبناء أبين : يحاولوا الان التمركز بالجبال والعودة للتمترس بها ولكن تواصلنا بقيادات الجيش الوطني وعمليات التحالف واخبرونا ان الجبال ستشتعل نارا كما الصحاري تشعل لهب . وتابع النخعي : الاسلحة الحديثة بالطريق وانكسر الهجوم على مارب وموعدنا بقية المحافظات ودعوات الحوثي للسلام مع الجيش الوطني او القبائل لن تتم الا بإعادته الى حيثما كان.

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