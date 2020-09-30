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عدن - ياسمين التهامي - ماذا يحدث للجسم عند النوم على الجانب الأيسر؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements كبير أطباء القلب المستقل في وزارة الصحة الروسية أنه لا توجد بيانات عن الأمراض بسبب وضع النوم. وأوضح يفغيني شليختو، كبير أطباء القلب المستقل في وزارة الصحة الروسية، أن النوم على الجانب الأيسر لا يضر بصحة القلب، إنها مسألة عادة، وفقا لـ”سبوتنيك”. وقال ردا على سؤال من المشاهدين في إطار حملة عموم روسيا “أسبوع الصحة”: “لا توجد مثل هذه البيانات حول مخاطر النوم على الجانب الأيسر، هذه مسألة تتعلق بعادة كل فرد آ ينام شخص على الجانب الأيسر، وشخص أخر على الجانب الأيمن. لا توجد مثل هذه الإحصاءات، ولا توجد مثل هذه البيانات”. آ يشار أن في وقت سابق، جادل عدد من العلماء بأن بعض أوضاع النوم يمكن أن تسبب مشاكل صحية. وأكد العلماء الصينيون أن عادة النوم على الجانب يمكن أن تؤدي إلى تكوين انزلاق غضروفي قطني

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