شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تواعدت مع حبيبها في سهرة ليلية المذيعة "علا الفارس" تلبس فستانها الأحمر الشفاف فأظهرت المستور من جسدها لتقع في الفضيحة..شاهد. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وتألقت علا الفارس بإطلالة جذابة ورقيقة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت علا الفارس على صورتها قائلة: "احمريكا".

وظهرت علا الفارس وهي ترتدي فستانا شفافا طويلا باللون الأحمر الناري والناعم، بأكمام طويلة وبقصة مختلفة من الأسفل، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها بشكل كبير.

وتركت علا الفارس شعرها بشكل انسيابي وجذاب منسدلا عبر كتفيها، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وأبرزت إطلالتها بوضع المكياج، حيث إنها قامت بوضع اللون الاحمر كأحمر شفاه، الآي لاينر والماسكرا باللون الأسود لتبرز جمال عينيها، وطلاء اظافر باللون الاحمر.

وأكملت علا فارس إطلالتها بارتداء إكسسوارات مميزة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضى، وساعة يد باللون الأسود، لتبرز من رقة وجمال إطلالتها.

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