المشتركة ترصد تعزيزات حوثية باتجاه حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 رصدت القوات المشتركة تعزيزات لمليشيات الحوثي قادمة من مناطق الجرّاحي وزبيد ومفرق القهرة دفعت بها نحو مزارع وأدوية شمال شرق مديرية حيس جنوب الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات الحوثية دفعت بتعزيزات مسلحة إلى مزارع المواطنين في قرية البغيل ووادي نخلة ووادي المرير وخطم سقم شمال شرق حيس. Advertisements وأضافت، أن تعزيزات المليشيات تمثلت الدفع بعشرات المسلحين مدججين بالأسلحة المتوسطة ومدافع الهاون وقد استقدمتهم من مناطق الجرُاحي وزبيد ومفرق القهرة. وتستغل مليشيات الحوثي الهدنة الأممية في الحديدة لحشد عناصرها وتصعيد عملياتها العسكرية لإحداث أي تقدم يعيد لعناصرها الثقة ولكن دون جدوى.

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