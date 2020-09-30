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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القُرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وأفاد مصدر محلي، أن المليشيات الحوثية أطلقت عدد من قذائف الهاون عيار 82 على القُرى السكنية ومزارع المواطنين بشكل عشوائي.
وأضاف، في الوقت نفسه فتحت المليشيات نيران معدلاتها الرشاشة المختلفة، مسببة حالة من الخوف والهلع في أوساط المدنيين.
يذكر أن مواطن كان قد أصيب في منطقة دخنان بمديرية الدريهمي برصاص الحوثيين، اثر استهداف المليشيات الأحياء السكنية في المنطقة
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