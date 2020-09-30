مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القُرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

Advertisements وأفاد مصدر محلي، أن المليشيات الحوثية أطلقت عدد من قذائف الهاون عيار 82 على القُرى السكنية ومزارع المواطنين بشكل عشوائي. وأضاف، في الوقت نفسه فتحت المليشيات نيران معدلاتها الرشاشة المختلفة، مسببة حالة من الخوف والهلع في أوساط المدنيين. يذكر أن مواطن كان قد أصيب في منطقة دخنان بمديرية الدريهمي برصاص الحوثيين، اثر استهداف المليشيات الأحياء السكنية في المنطقة

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