مليشيا الحوثي تعاود قصف مجمع إخوان ثابت الصناعي بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 عاودت المليشيات الحوثية - ذراع إيران في اليمن - استهداف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري في مدينة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

Advertisements وأفاد مصدر عسكري ميداني، أن المليشيات عاودت استهداف المجمع بعدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيل. وأوضح المصدر أن المليشيات استحدثت مواقع داخل أحواش منازل المواطنين في مناطق سيطرتها وأطلقت منها قذائف مدفعية الهاون على المجمع الصناعي. ويأتي هذا الإستهداف عقب مرور أيام قليلة على قصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي على ذات المجمع مخلفة أضرار مادية بالغة

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