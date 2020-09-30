الحوثيون في إب يسجنون "أب" بعد بلاغ كيدي من نجله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

إب - الخليج 365

أقدمت مليشيا الحوثي على سجن "أب" مسن بعد بلاغ كيدي تقدم به نجله في محافظة إب وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية إن شاب "عاق لوالديه" استخدم مليشيا الحوثي وسيلة لسجن أبيه منذ أيام، بعد أن تم سجنه في وقت سابق وأفرج عنه بعد ضجة إعلامية، وسط إستياء واسع في الأوساط المجتمعية.

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المصادر أكدت تسهيل قيادات حوثية عملية سجن الأب ببلاغ من إبنه، والسعي لسجن الأم، رغم حكم أولي بين الأب وإبنه قضى ببراءة الأب والأم من تهمة السرقة التي قام بتلفيقها عليهما نجلهما.

وعبر مواطنون ونشطاء في إب، عن بالغ استيائهم من سجن أب مسن ببلاغ كيدي من نجله ويقولون أن غضب السماء سيصيب الجميع نتيجة هول الجريمة المتصاعدة في المحافظة.

وقال عدد من النشطاء إن استخدام المليشيا الحوثية وسيلة لتحقيق أهداف معينة، تعد سمة بارزة في مختلف مديريات المحافظة، وأججت من توسع الإحتقان وزيادة الجريمة وانتشار القتل بصورة مرعبة