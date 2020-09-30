- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون في إب يسجنون "أب" بعد بلاغ كيدي من نجله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020
إب - الخليج 365
أقدمت مليشيا الحوثي على سجن "أب" مسن بعد بلاغ كيدي تقدم به نجله في محافظة إب وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن شاب "عاق لوالديه" استخدم مليشيا الحوثي وسيلة لسجن أبيه منذ أيام، بعد أن تم سجنه في وقت سابق وأفرج عنه بعد ضجة إعلامية، وسط إستياء واسع في الأوساط المجتمعية.
المصادر أكدت تسهيل قيادات حوثية عملية سجن الأب ببلاغ من إبنه، والسعي لسجن الأم، رغم حكم أولي بين الأب وإبنه قضى ببراءة الأب والأم من تهمة السرقة التي قام بتلفيقها عليهما نجلهما.
وعبر مواطنون ونشطاء في إب، عن بالغ استيائهم من سجن أب مسن ببلاغ كيدي من نجله ويقولون أن غضب السماء سيصيب الجميع نتيجة هول الجريمة المتصاعدة في المحافظة.
وقال عدد من النشطاء إن استخدام المليشيا الحوثية وسيلة لتحقيق أهداف معينة، تعد سمة بارزة في مختلف مديريات المحافظة، وأججت من توسع الإحتقان وزيادة الجريمة وانتشار القتل بصورة مرعبة
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون في إب يسجنون "أب" بعد بلاغ كيدي من نجله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.