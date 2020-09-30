غريفيث: أمير الكويت الراحل عمل بلا كلل من أجل إحلال السلام في اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020
الكويت - الخليج 365
قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، إن أمير الكويت الراحل "صباح الأحمد الصباح" عمل بلا كلل وقدم أساسياً لدعم جهود الأمم المتحدة في مساعي إحلال السلام في اليمن.
جاء ذلك في برقية عزاء للشعب الكويتي بوفاة أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، نشرها على حساب البعثة الأممية في اليمن، على تويتر.
وقال غريفيث إن "الصباح عمل بلا كلل من أجل السلام والحوار في المنطقة".
ولفت المبعوث الأممي إلى أن أمير الكويت قدم دعما لا لبس فيه ولا غنى عنه لجهود الامم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن.
وأمس الثلاثاء، أعلن الديوان الأميري في الكويت، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز 91 عاما بالولايات المتحدة حيث كان يعالج.
وفي العام 2016م استضافت الكويت مشاورات بين الحكومة والحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة، كما أبدت استعدادها أكثر من مرة لإدارة مباحثات سلام بين اليمنيين
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