شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن اليوم الأربعاء. الأسعار في صنعاء:. قد يهمك ايضاُ Advertisements الدولار الأمريكي شراء: 608. بيع: 610. الريال السعودي شراء: 160,8. بيع: 161,5 الأسعار في عدن. الدولار الأمريكي شراء: 814. بيع:820. الريال السعودي شراء:214. بيع:216.

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