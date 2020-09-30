شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مستجدات المعارك الضارية بين قوات الحوثيين المتقدمة وقوات الإصلاح في جبل مراد المتاخم لمدينة مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكّنت قوات صنعاء، اليوم، من تحقيق إنجاز عسكري جديد في المعارك التي تخوضها ضد قوات التحالف في جبهة جبل مراد جنوب غرب محافظة مأرب.

وأفادت مصادر محلية في محافظة مأرب، بأن قوات صنعاء، تمكّنت من التوغل بمناطق عديدة في جبهة مديرية جبل مراد..

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وأوضحت المصادر، بأن قوات صنعاء تقدمت من منطقة الزعط والاوشال والصنف والمعود، وتمكنت من تطهير مناطق سيحلة والدورة والموجاء وهضب الصوملة ومنطقة البديع مديرية جبل مراد المتاخمة لمدينة مأرب، وسط انهيارات كبيرة لقوات التحالف وعناصر تنظيم “القاعدة وداعش”.

وتمكنت قوات صنعاء السبت الماضي، من تطهير مناطق الصنف والمعود، وتضييق الخناق على قوات التحالف في جبهات جنوب غرب محافظة مأرب.