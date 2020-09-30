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عدن - ياسمين التهامي - هيونداي تصدّر مركبات تعمل على الهيدروجين إلى السعودية.. صور !!

قالت شركة “هيونداي موتور” الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها شحنت سيارتين كهربائيتين تعملان بوقود خلايا الهيدروجين من طراز “نيكسو”، وحافلتين كهربائيتين تعملان بوقود خلايا الهيدروجين من طراز “إلكسيتي FCEV” إلى السعودية، يوم الأحد، وسيتم تسليم المركبات إلى شركة “أرامكو” السعودية. وفي شهر يونيو من العام الماضي، وقعت “هيونداي موتور” مع “أرامكو” على مذكرة تفاهم لبذل جهود مشتركة من أجل توسيع توريد المركبات الكهربائية العاملة بوقود خلايا الهيدروجين إلى السعودية. هيونداي موتور تصدر مركبات كهربائية عاملة بوقود خلايا الهيدروجين إلى السعودية | وكالة يونهاب للانباء وقالت مصادر، وفق “RT”، إن “أرامكو تمتلك شاحنين للسيارات الكهربائية العاملة بوقود خلايا الهيدروجين في السعودية وتخطط لتوسيع البنية التحتية ذات الصلة، ومن المتوقع استخدام نيكسو وإلكسيتي آ FCEVفي المشاريع التجريبية المختلفة في السعودية”. آ وقالت “هيونداي موتور” إن “عملية التصدير هذه تمثل تحولا في نموذج وقود السيارات، نظرا إلى أنها صدرت لأول مرة المركبات الصديقة للبيئة التي تعمل بوقود خلايا الهيدروجين، بدلا من النفط، إلى منطقة الشرق الأوسط الغنية بوقود النفط”. هيونداي موتور تصدر مركبات كهربائية عاملة بوقود خلايا الهيدروجين إلى السعودية | وكالة يونهاب للانباء ويعد تصدير “إلكسيتي FCEV” إلى الخارج، الأول من نوعه، والشاحنة قادرة على قطع مسافة 430 كيلومترا بشحنة واحدة، بحسب وكالة “يونهاب”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس

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