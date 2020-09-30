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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو.. رد فعل غريب وغير متوقع لسعودية أهداها صاحب المحل وردة !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مؤثر لسيدةآآآ سعوديةآآآ داخلآآآ محلآآآ هدايا، أثناء شرائهاآآآ هديةآآآ لأحد الأشخاص. ويظهر في الفيديو الذي نشره صاحب المحل، ووثقته كاميرات المراقبة، قيام الرجل بإهداء السيدةآآآ وردة، الأمر الذي جعلها تنخرط في البكاء بشكل هستيري. وأوضح صاحب المتجر الذي نشر الفيديو على حسابه بتويتر ، أن “زبونة” أتت إلى متجره لشراءآآآ هديةآآآ وأثناء ذلك قالت: “على كثر الهدايا الي أجيبها للناس ولا مرة ذكروني بشي”، ليبادر صاحب المحلآآآ بإهدائها باقة من الورد، الأمر الذي جعلها تتأثر و‏تجهش بالبكاء، فيما قامت سيدة أخرى بمحاولة تهدأتها وإحتضانها.

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