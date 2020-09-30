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عدن - ياسمين التهامي - مستشار “خامنئي” يفجر مفاجأة ويكشف عن “الثمن” الذي حصلت عليه إيران من تدخلها في سوريا والعراق !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements اللواء يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، علي خامنئي، إن تدخل إيران في سوريا والعراق، لم يكن مجانيا، بل تم بمقابل مالي. وبحسب وكالة “مهر” الإيرانية، أضاف اللواء صفوي: “في كل مرة كنا نساعد فيها العراقيين، حصلنا على المال بالدولارات”، متابعا: “وقعنا عقودا مع السوريين، وسنحصل على أشياء بالمقابل”. وتابع: “نحن نساعد كل بلد مسلم وغير مسلم يريد ذلك، لكننا نقبض الأموال مقابل ذلك”. وفي سياقٍ متصل، اعترف مستشار المرشد الإيراني باستلام طهران للذهب مقابل الوقود الذي سلمته لفنزويلا، قائلا: “أعطينا فنزويلا البنزين واستلمنا مقابله سبائك ذهبية وجلبناها بالطائرة كي لا تحدث مشكلة في الطريق”.

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