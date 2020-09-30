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عدن - ياسمين التهامي - الحكومة الشرعية تعلن خبر سار للمقيمين الذين قاربت فترة إقامتهم وتأشيراتهم على الإنتهاء !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت الحكومة الشرعية اليوم إعطاء الأولوية في المختبرات الطبية في سيئون للمسافرين إلى السعودية. ووجه وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي الطاقم الطبي بالمختبرات المركزية في سيئون باعطاء الأولوية للمسافرين للسعودية الذين توشك مدة اقامتهم وتأشيراتهم على الانتهاء. وبحسب وكالة سبأ الرسمية كلف التميمي أثناء لقائه اليوم بعدد من المسافرين، مكتب شئون المغتربين بالوادي والصحراء القيام بحصر جميع طالبي خدمة فحص الـ (بي سي آر) الذين قاربت فترة إقامتهم وتأشيراتهم على الانتهاء ورفعها في كشوفات ليتم تقديمها للطاقم الطبي في المختبرات المركزية بعد تعميدها من قبل السلطة المحلية بالوادي والصحراء. وطمئن الوكيل طالبي الفحوصات بأن السلطة المحلية تبذل جهود مكثفة لتوفير كميات كافية من مستلزمات الفحص الخاصة بفيروس كورونا لتغطية حاجة جميع المسافرين ، كما أن هناك متابعات لتشغيل جهاز الفحص في ميناء الوديعة البري إلى جانب توجيهات وزارة الصحة بإعتماد مركزين جديدين في كل من مأرب وشبوة لتخفيف الإزدحام على المختبرات المركزية بسيئون التي وصلت إليها أعداد كبيرة من المسافرين من عموم المحافظات.

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