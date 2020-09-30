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عدن - ياسمين التهامي - في خبر سار.. تراجع كبير للدولار امام الريال اليمني وهذه آخر أسعار الصرف!!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements رت سعر صرف العملة الوطنية ، أمام العملات الأجنبية ، اليوم الأربعاء ، عن مستويات الأمس . وشهدت الأسعار تراجعا بعد تحسن في الأيام الماضية . واليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية اليوم الأربعاء 30/9/2020 ، في صنعاء وعدن. اسعار الصرف في عدن : الشراء السعودي : 214 الدولار : 819 البيع : السعودي : 215 الدولار : 829 اسعار الصرف في صنعاء : الشراء السعودي : 160.8 الدولار : 608 البيع السعودي : 161 الدولار : 610

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