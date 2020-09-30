شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "أيتن عامر" كانت ضيفة في أحد البرامج واكتشفت أن زوجها يخونها نهضت من مكانها وقامت بفعل لم يخطر على بال أحد..شاهد كيد النساء. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

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-----------------------�لّت الفنانة أيتن عامر ضيفةً على برنامج “سهرانين” الذي يقدّمه الفنان أمير كرارة على قناة ONE، وخلال اللقاء سألها كرارة عن رد فعلها في حال علمت أن زوجها تزوج عليها، وجاءت إجابة أيتن بمثابة صدمة لمقدّم البرنامج والجمهور الذي شاهد الحلقة، حيث استبعدت تلقيها الخبر بثورة غضب، وقالت إن رد فعلها ببساطة سيكون الحصول على الطلاق، فهي أصلاً تعشق الانفراد بنفسها.

وتحدثت أيتن عن تفاصيل حياتها بعد الزواج، وكيف أن زوجها محمد عز العرب لا يأبه بما إذا كانت عائدة من العمل أو لا، وأنه متطلب جداً في ما يتعلّق ببعض الأكلات، والتي تضطر لتحضيرها الى التحدّث عبر الهاتف لأكثر من أربع ساعات لمعرفة مكوّناتها وطريقة إعدادها.

يُذكر أن أيتن عامر خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي بمسلسل “فرصة تانية”، والذي شاركت في بطولته الى جانب كلٍ من الفنانين: ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي، وعدد كبير من النجوم.