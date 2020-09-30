شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ‏أظهرت مدى جمالها بدون مكياج فلم تكتفي الا بعد ان كشفت عن صدرها...شاهد أجمل صورة للكويتية "حليمة بولند" وكيف كانت مغرية جدا..(صور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لفتت الاعلامية الكويتية حليمة بولند النظر بظهورها على البحر بدون مكياج، فضلا عن مقطع فيديو لها ولوالدها نشرته عبر حسابها، بمناسبة عيد الأب لأول مرة. وأطلت حليمة بولند مؤخراً بدون مكياج نهائياً من عطلتها العائلية الصيفية على البحر، وذلك من خلال صور لها عبر حسابها. ومن جهة أخرى نشرت مقطع فيديو لها ولوالدها عبر حسابها "سناب شات" وإبتسامة تظلل وجهيهما ، ثم قبلته على وجنته وعنونت المقطع بـ "عيد أب سعيد" حيث تفاعل العديد مع المقطع. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : . السعودية "هند القحطاني" تتجاوز الخطوط الحمراء وتستفز الجميع : " أتعرى لأن الله لا يغضب أن يراني عارية!".. شاهد . منقبة كويتية تحدث ضجة واسعة قامت بخلع النقاب ثم خلعت ملابسها لتتعرى على الساحل كي تسمى بحورية البحر...شاهد الصور. . عاجل : بعد ساعات من وفاة أمير الكويت.. الحرس الثوري الإيراني يعلن السيطرة على مياه الخليج بسلاح ليزري فتاك وعشرات الطائرات المسيرة تتوجه الى المنطقة البحرية الثالثة . فضيحة جديدة هزت ارجاء السعودية فتاة تبلغ من العمر 20 عاما تعلن انها ثنائية الجنس والمفاجأة في هذا الفيديو الذي نشرته...شاهد. . عاجل : وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ظهر اليوم في أمريكا وعندما تم نقل جثمانه الى بلاده حدثت مفاجأه لم تخطر على بال أحد...تفاصيل Advertisements . مذيعة MBC ‘"لجين عمران" تقع بالمحضور مع الفنان راشد الماجد .. برد شديد وحضن دافئ .."شاهد . فتاة جميلة حضرت إلى برنامج "المسامح كريم" على قناة mbc.. المذيع "جورج قرداحي" لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها الشديد فحدثت المفاجأة على المسرح .. شاهد الفيديو . لأول مرة.. الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تصدم الشارع السعودي باعترافات جنسية وتنشر فضيحتها التي لم يتخيلها أحد.. شاهد الصور . هل تذكرون الطفلة اللبنانية "لين الحايك" نجمة برنامج ذا فويس على قناة MBC .. لن تصدقو كيف اصبح شكلها اليوم بعد أن بلغت سن المراهقه ..(فيديو وصور) . تسريب صور فاضحة للفتاة السعودية الهاربة رهف القنون وهي عارية تماما بين احضان شخص غريب ..شاهد • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد -----------------------

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