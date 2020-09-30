شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إحياء لليوم العالمي لليوجا خلعت ملابسها كاملة ومارست اليوجا دون استحياء الفنانة "نور اللبنانية" تتعرى داخل النادي الرياضي..شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة نور اللبنانية صورًا جديدة لها، اثناء ممارستها رياضة اليوجا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلّقت على الصورة قائلة "في اليوم العالمي لليوجا، تعطيني الراحة أنا فخورة بنفسي".

وتألقت نور اللبنانية بإطلالة رياضية، مرتدية توب يحمل بعض النقوشات وبنطال ليجن باللون الكحلي، يبرز رشاقتها كما قامت بخلع ملابسها في النادي في حين لم يكن احد هناك بعد انتهائها من ممارسة اليوجا.

واعتمدت نور اللبنانية على تسريحة شعر الذيل حصان لتظهر بشكل جمالي بسيط.

كما تخلت عن وضع المكياج ، ففضلت أن تعتمد على شكلها الجمالي الطبيعي وملامحها المميزة.

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