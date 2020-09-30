شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أثار ضجة الناشطين السعوديين هذا الفنان كويتي يثير الشارع السعودي بشدة ويتصدر التراند على تويتر لأسباب لم تخطر على بال أحد...شاهد. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

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-----------------------�ثار التشابه الكبير بين الفنان الكويتي، ​حسن البلام​ وبين وليد بن غازي سلطان الذي عين مؤخرا رئيسا تنفيذيا للنادي الأهلي، الجدل بين نشطاء التواصل الإجتماعي، وتصدر التريند.

وكانت التفاصيل بأنه بمجرد إصدار النادي الأهلي بيانًا عبر حسابه في موقع "تويتر" يفيد بتعيين وليد بن غازي سلطان، رئيسًا تنفيذيًا له، وأنه باشر مهامه الوظيفية في العمل، منوهًا إلى أن وليد بن غازي تولى عدة مناصب في الأهلي، قبل هذا المنصب، إلا أن صورته التي تم إرفاقها مع بيان النادي أوضحت التشابه الكبير بينه وبين الفنان الكويتي حسن البلام وفق المتابعين.

وتفاعل المغردون، على الشبه بتعليقات لهم رحبوا فيها بالرئيس التنفيذي للنادي على أنه حسن البلام، بل وسخروا من حسن البلام بسبب وجود "سكسوكة" هي الفرق بينه وبين وليد غازي، فقالوا إن "السكسوكة" لن تمنع من التعرف عليه. وجاء في التعليقات: "حسن البلام بلا استهبال!"، و"منور النادي حسن البلام"، و"يعني سويت سكسوكة ما بنعرفك" وغيرها من التعليقات.